عاجل
عبدالسند يمامة: استقلال مصر مرتبط بحزب الوفد.. وعازم على النجاح في الانتخابات رئيس حزب الوفد: لم نواجه آي عراقيل في حملتنا الانتخابية نهائيا اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج اقتصادي شامل لمصلحة الوطن والمواطن عبدالسند يمامة: المعركة الانتخابية الرئاسية بمثابة عودة لحزب الوفد مجموعات نارية لـ كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج اقتصادي شامل لمصلحة الوطن والمواطن

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "بعد الإجماع على تأييد رئيس الوفد: عبدالسند يمامة: برنامج اقتصادي شامل لمصلحة الوطن والمواطن".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الوفد يخوض مرحلة جديدة من النضال الوطني

رئيس الوفد: لا مساس بأموال الحزب وتمويل الحملة الانتخابية من المتبرعين

موقف مصر ثابت.. لا تهاون ولا تفريط على مر التاريخ 

محرقة إسرائيلية في غزة 

السيسي يؤكد ضرورة ضمان انتظام المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في غزة 

1400 شهيد و6200 مصاب و500 ألف نازح فلسطيني في الهولوكست الإسرائيلي 

"أبو الغيط" يحذر من انفلات المنطقة إلى وضع غير معلوم 

"شكري": وهم من يعتقد أن الأمن والتعايش يتحقق دون إنهاء الاحتلال 

وزراء الخارجية العرب يؤكدون الدعم السياسي والمالي لغزة ويطلبون الوقف الفوري للحرب

الجريدة الورقية