اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج اقتصادي شامل لمصلحة الوطن والمواطن

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "بعد الإجماع على تأييد رئيس الوفد: عبدالسند يمامة: برنامج اقتصادي شامل لمصلحة الوطن والمواطن".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الوفد يخوض مرحلة جديدة من النضال الوطني

رئيس الوفد: لا مساس بأموال الحزب وتمويل الحملة الانتخابية من المتبرعين

موقف مصر ثابت.. لا تهاون ولا تفريط على مر التاريخ

محرقة إسرائيلية في غزة

السيسي يؤكد ضرورة ضمان انتظام المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في غزة

1400 شهيد و6200 مصاب و500 ألف نازح فلسطيني في الهولوكست الإسرائيلي

"أبو الغيط" يحذر من انفلات المنطقة إلى وضع غير معلوم

"شكري": وهم من يعتقد أن الأمن والتعايش يتحقق دون إنهاء الاحتلال

وزراء الخارجية العرب يؤكدون الدعم السياسي والمالي لغزة ويطلبون الوقف الفوري للحرب