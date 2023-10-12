بعد تصدره الترند.. 9 معلومات عن مطار ابها الجديد بالسعودية

مطار ابها الجديد بالمملكة العربية السعودية.. بحث عنه الملايين خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023م، عن إطلاق المخطط العام له بطاقة استيعابية ضخمة، مما جعله يسيطر على ترند جوجل بالمملكة.

مطار ابها الجديد بطاقة استيعابية 10 أضعاف الطاقة الحالية

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن مطار ابها الجديد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية:

تم إطلاق المخطط العام لمطار "أبها" الدولي الجديد، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 13 مليون مسافر سنويا، مقارنة بـ 1.5 مليون مسافر في الوقت الحالي، بزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية.

سيتم بناءه بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير.

ستصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي.

المخطط الجديد يتضمن إنشاء جسور إركاب، ومنصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية.

من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى لمطار ابها الجديد بحلول عام 2028.

يستهدف تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حالياً.

سيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة.

سيضم المطار على 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر.

يتم إنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.

يذكر أن مخطط مطار ابها الجديد يهدف للمساهمة في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات التي تتبناها المملكة والمتفقة مع رؤية 2030، كاستراتيجية عسير "قمم وشيم"، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف لزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.