نتنياهو يُلقي بيانًا ناريًا أمام الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بيانًا ناريًا بشأن إعلان الحرب على غزة، أمام الهيئة العامة للكنيست، إذْ صوتوا بعد ذلك على منح "حكومة الطوارئ" الثقة طول مدة الحرب، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

أعلن نتنياهو في جلسة الكنيست مساء اليوم تفعيل بند الحرب، كما أعلن عن قرار المجلس الوزاري المصغر السياسي والأمني بتطبيق المادة 40 من القانون الأساسي فيما يتعلق بـ"القيام بأعمال عسكرية كبيرة".

معنى هذا البند هو الذهاب إلى الحرب، كما أعلن رئيس الوزراء رسميًّا عن إضافة بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجدعون ساعر وحيلي تروبر وييفعات شاشا بيتون إلى الحكومة.

أكد أنه سيتم تعيينهم وزراء بدون حقيبة، بالإضافة إلى ذلك، أعلن عن تعيين أوريل بوسو من شاس وزيرًا للصحة.

قال نتنياهو: "إسرائيل ستقضي على حماس التي هي بمثابة "داعش"، وحتمًا ستنتصر في هذه الحرب، نسبة التجنيد 130%، الشعب الإسرائيلي موحد وسينتصر حتمًا".

صادق الكنيست خلال الجلسة على "حكومة الطوارئ" التي انضم إليها حزب "معسكر الدولة" بقيادة وزير الأمن وقائد أركان الجيش السابق بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت والوزيرالسابق غدعون ساعر.

أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، "إسرائيل ستسحق حماس، أنا متأكد من أننا في حرب "السيوف الحديدية" سنخرج أقوى من أي وقت مضى".

تُدير "حكومة الطوارئ" أمور الحرب على غزة ابتداء من اليوم، وسيؤدي الوزراء الجدد في حكومة الطوارئ اليمين الدستورية الليلة (الخميس) في الهيئة العامة للكنيست.

نتنياهو مُعلقًا على الوضع في إسرائيل: "سنشهد أيامًا صعبة"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن بلاده ستشهد أيامًا صعبة، زاعمًا أنها لن تُقدم "تنازلات"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

أفاد نتنياهو، أمام الكنيست الإسرائيلي: "بأن إرسال أمريكا حاملة طائرات هجومية أمر في غاية الأهمية".

في وقت سابق من اليوم، قال زعيم المُعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "إن فشل الحكومة الإسرائيلية لا يغتفر".

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أوضح لابيد، أنه لن ينضم إلى حكومة الطوارئ المشكلة لإدارة الحرب الحالية مع حماس.

قال زعيم المُعارضة الإسرائيلية حول حكومة الطوارئ: "يُمكنهم تقديم النصائح ولكن نتنياهو لن يستمع".