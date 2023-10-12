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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدير الأكاديمية العسكرية للسيسي: "أبناؤك تضرب أقدامهم باطن الأرض قوة" (فيديو)

الفريق أشرف سالم
الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية

قال الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية: “إن الكيان العلمي العملاق يشهد ميلاد دفعات جديدة من الكليات العسكرية”، مضيفًا أن هؤلاء الأبطال سيكونون سدًّا منيعًّا وحصنًا واقيًّا يحمي ويصون مقدسات الوطن. 

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السيسي: خريجو الكليات العسكرية المصرية تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة

 أضاف خلال كلمته في حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية، اليوم الخميس، أن هذا الوطن شامخ تحدى المستحيل بني بسواعد أبنائه المخلصين، كما تخطى كل التحديات واتخذ منها سلمًا لتحقيق الإنجازات. 

 أوضح أن احتفال اليوم يأتي مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، يوم العزة الذي سيظل خالدًا في أذهاننا وعقولنا، وهو نقطة التحول التي تعكس صلابة الشعب المصري.

 وجَّه التحية الواجبة من جيل نشأ في وطن عالي المهمة لكل أبطال وقادة العسكرية المصرية، وللشهداء الذين قدَّموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأنفسهم تحت لوائه. 

 وجَّه للرئيس السيسي قائلًا: "إن أبناءك الواقفين أمام سيادتكم تضرب أقدامهم باطن الأرض قوة، وتعلو هامتهم في السماء شموخًا، وتمتلأ أنفسهم فخرًا واعتزازًا بهذا اليوم الذين ينضمون فيه إلى صفوف الجيش المصري"، مضيفًا: "أنهم على أتم الجاهزية والاستعداد للزود والدفاع عن الوطن الغالي، معاهدين سيادتكم على تطبيق ما تعلموه هنا، فهذا اليوم هو يوم فاصل في حياتهم وبداية عهد جديد لمستقبلهم". 

الأكاديمية العسكرية منبرًا للعلم تضيء السبيل لخريجيها: 

 تابع: “إن التطوير والتحديث جزء من الحياة الإنسانية، فلقد أصبحت الأكاديمية العسكرية منبرًا للعلم تضيء السبيل لخريجيها سواء من الضباط أو العاملين بمؤسسات الدولة”.

  أكد: “أن توجيهات الرئيس بتأهيل العاملين بمؤسسات الدولة داخل الأكاديمية لتنمية الانتماء لديهم، وتوسعة آفاقهم وتطلعاتهم وبناء جيلٍ يعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية”، مضيفًا: "وها نحن نمضي في ذلك السبيل بكل العزم، لا نألوا جهدًا أو ندخر وسعًا من أجل خدمة هذا الوطن". 

 وجَّه سالم التحية للقيادة العامة للقوات المسلحة وجميع أجهزتها على دعمها الصادق واللامحدود، ومديري الكليات العسكرية السابقين الذين بذلوا كل الجهد في كلياتهم للوصول إلى ما هم عليه الآن.

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه  التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

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