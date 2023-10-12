حماس تقصف بئر السبع برشقة صاروخية قوية ردًا على الاحتلال

قصفت "كتائب القسام التابعة لحركة حماس"، بئر السبع برشقة صاروخية قوية، ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

يأتي هذا القصف والتسلل بعد توعد الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة الجيش الإسرائيلي بدفع ثمن باهظ إذا حاول الدخول إلى قطاع غزة.

أكد استعداد كتائب القسام للهجوم والدفاع.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع.

جاء القصف الأخير لبئر السبع بعد قصف نفذته كتائب القسام لعسقلان برشقة صاروخية كبيرة ردًّا على استهداف المدنيين.

وقد أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، إصابة 5 مواطنين يحملون الجنسية المصرية خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

في وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 447 طفلًا و248 امرأة ضمن 1417 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

واتخذت وزارة الصحة الفلسطينية عددًا من القرارات المهمة تخص المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وذلك تغليبًا للمصلحة العامة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن حصيلة الضحايا مُنذ بدء طوفان الأقصى:

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، حصيلة قتلاه مُنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

قام الجيش بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، ليُصبح عدد القتلى من الجنود الآن 245 جنديًا، حيث ذكر أنه من بين الجنود القتلى هناك جنديات أيضًا.