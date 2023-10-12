كرواتيا تتأخر أمام تركيا في الشوط الأول بتصفيات يورو 2024

يتأخر منتخب كرواتيا على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه التركي بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا “ يورو 2024”.

سجل هدف تركيا اللاعب باريس يلماز في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

ويتقاسم منتخبا كرواتيا وتركيا صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات اليورو برصيد 10 نقاط لكل منهما ويتبارى المنتخبين للانفراد بالصدارة.

قائمة كرواتيا كالتالي:

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، إيفيكا إيفوسيتش (بافوس)، نيديليكو لابروفيتش (رييكا).

خط الدفاع: جوزيب ستانيشيتش (باير ليفركوزن)، جوزيب يورانوفيتش (يونيون برلين)، دوماجوي فيدا (أيك أثينا)، جوزيب شوتالو (أياكس)، يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، مارتن إرليتش (ساسولو)، بورنا سوسا (شتوتجارت)، بورنا باريسيتش (رينجرز)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، لوفرو ماجر (فولفسبورج)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، ماريو باساليتش (أتالانتا).

الهجوم: إيفان بيريسيتش (توتنهام)، لوكا إيفانوسيك (دينامو)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب)، بيتار موسى (بنفيكا)، ماتيا فريجان (ويسترلو).