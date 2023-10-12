رئيس جامعة الأقصر يجتمع بإدارة المدن الجامعية لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات

ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023/2024 م.

وافق المجلس على تسكين الطلبة والطالبات من ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي لكنهم في حاجة ماسة للسكن.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلبة والطالبات من أبناء الجامعة.