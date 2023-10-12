المصممة المغربية مريم لبيض تشعل إنستجرام بالأسود الساحر ونظارة شمسية من الألماس

شاركت مصممة المجوهرات المغربية مريم لبيض متابعيها أحدث إطلالتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بفستان سهرة مثير وجذاب.





وبدت مريم لبيض بفستان سهرة جذاب وجريء باللون الأسود، ومكشوف الظهر والجنبين والأكتاف، وتميز برقبة عالية، بالإضافة لتطريزات من الفصوص الكريستالية اللامعة، والتي أضافت لمسه راقية ومميزة للفستان.





وانتعلت بوت ذا رقبة عالية باللون الفضي اللامع، وتزينت بمجوهرات مرصعة بالألماس، فضمت أقراط رقيقة مثبتة علي الأذن وخاتم كبير الحجم في اليد اليمنى.



ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مريم لبيض تصفيفة شعر بسيطة وتقليدية، فقامت برفع شعرها علي شكل ذيل حصان يتدلى من الخلف بصيحة الويفي الناعمة.

ووضعت مريم مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر نود، كما أبرزت جمال عينيها بالشيمر النود، بالإضافة إلي الآيلاينر والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح.

وخطفت مريم لبيض الأنظار بنظارة شمسية سوداء ومرصعة بالألماس اللامع، مما عكس جمالها وأناقتها.