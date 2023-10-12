حبس الجزار المتهم بالاعتداء على زوجته

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس جزار متهم بالتعدي علي زوجته بالضرب بسلاح أبيض "كتر" ، وذلك عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لإستكمال التحقيقات.

وقالت الزوجة المجنى عليها، ان زوجها كان دائم التعدى عليها، وأنه اعتاد على تعاطى المواد المخدره بسبب كثره المشاكل بينهم .

وارجعت سبب خلافاتها مع زوجها لعدم وجود مسكن زوجية يجمعهم، وتواجدهم الدائم عند اهله ليقومو بتحمل نفقاتنا .

بداية الواقعة عندما رصدت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية خبر مدعوم بمقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.

وبالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13/8/2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه المتهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.