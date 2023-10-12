منتخب الإمارات يفوز على الكويت وديا

تغلب منتخب الامارات على الكويت بهدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد آل مكتوم بنادي النصر خلال فترة التوقف الدولي.

جاءت المباراة في إطار الاستدعدات لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

أحرز هدف المباراة الوحيد طحنون الزعابي في الدقيقة 27 وشهدت تشكيلة الامارات عدة عناصر شابة وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، وتخلى المنتخب الكويتي عن حذره في الشوط الثاني وتبادل الهجمات على مرمى علي خصيف لكن دون اهتزاز للشباك.

بهذه النتيجة سجل منتخل الامارات فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مديره الفني باولو بينتو بعد فوزه الأول على منتخب كوستاريكا في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الإمارات مباراته الودية الثانية أمام نظيره اللبناني يوم الثلاثاء المقبل خلال معسكره الحالي.