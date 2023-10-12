يشكل مرض سرطان الثدي رعب وفزع لكثير من السيدات والفتيات مما يدفعهن الي اختيار الوصفات الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز المناعة لديهن تجنبًا لإصابتهن بهذا المرض مهما تقدم العمر بهن.

ويأتي الثوم من أهم العوامل المفيدة لصحة الجسم أبرزها يخفف الثوم من الأمراض المعوية وله تأثير مضاد للجراثيم على البكتيريا المعوية الضارة.



ويتحكم الثوم في نسبة السكر في الدم و يقوي الثوم جهاز المناعة لاحتوائه على مغذيات نباتية ومضادة للأكسدة.



يمكن للثوم أن يخفف الإجهاد التأكسدي ويساعد على منع تلف الحمض النووي وتقليل الالتهاب.

وتحرص الأمهات على أضافته في معظم الوصفات التي تحضرها في المنزل لمذاقه الشهي وفوائده المتعددة.

واليوم نقدم وصفة سهلة ومفيدة للغاية للسيدات تقي من الإصابة بسرطان الثدي وهي طريقة تحضير دجاج بالشبت والليمون للوقاية من سرطان الثدي بخطوات سهلة وبسيطة.



المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مدقوق قليلاً)

- عصير الليمون : نصف كوب

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الشبت : 2 ملعقة صغيرة (مفروم)

طريقة التحضير

سخني الفرن والشواية على حرارة متوسطة.

ضعي الدجاج في صينية الفرن، ثم أضيفي عصير الليمون.

انثري البصل البودرة، والفلفل الأسود، والملح، والشبت فوق الدجاج.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.

حمري الدجاج بالشواية من الأعلى وقدميه ساخناً إلى جانب السلطة