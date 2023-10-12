أجواء احتفالية قبل قرعة كأس أمم أفريقيا

تشهد مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا 2024 أجواء احتفالية صاخبة والتي تقام حاليا في العاصمة الإيفوارية مدينة أبيدجان في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9:00 بتوقيت السودان.

ويشهد "كان 2023" مشاركة عربية كبيرة كما هي العادة، بقيادة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب ورابع العالم في نسخة مونديال قطر الأخير.

ونجح منتخب مصر فى حجز بطاقة التأهل لنهائيات الأميرة السمراء، عقب تصدره ترتيب مجموعته بمرحلة التصفيات برصيد 15 نقطة.

وتسيطر أربعة منتخبات عربية على التصنيف الأول قبل قرعة أمم أفريقيا، باستثناء منتخب موريتانيا، أي من الممكن أن نشهد مجددا لقاء عربيا في مجموعات الكان، بينما التصنيف الثاني يحتوي على كوكبة من نخبة المنتخبات الأفريقية، في مقدمتها منتخب نيجيريا ومالي.

تصنيف المنتخبات قبل قرعة أمم أفريقيا

الأول: مصر - المغرب - الجزائر - تونس - كوت ديفوار- السنغال.

الثاني: الكاميرون – نيجيريا – مالي - بوركينا فاسو – غانا - الكونغو الديمقراطية.

الثالث: جنوب أفريقيا – غينيا - كاب فيردي – زامبيا - غينيا الإستوائية - موريتانيا.

الرابع: أنجولا - غينيا بيساو - موزمبيق – ناميبيا – جامبيا - تنزانيا.