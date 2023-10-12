السيسي للمصريين: واجهنا معا قوى الشر والظلام ونور مصر سيظل باقيا (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري بين حماس وإسرائيل، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، مضيفا أنه يجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسئولياته في هذا الصدد؛ فمن أجل السلام فليعمل العاملون.

وأضاف خلال كلمته في حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية، اليوم الخميس، أن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين، وواجهوا معًا قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن، لافتا إلى أن إرادة الله حكمت بأن يظل نور مصر باقيًا، ليفيض على العالم بالسلام والمحبة.

وأوضح أنه جرى مواجهة الإرهاب والترويع واستعدنا بناء المؤسسات، وواجهنا التحديات بالتنمية والبناء وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة، وباصطفافنا الوطني عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق به.

وأوضح: “هناك حكمة لا نعلمها من وجود تحديات على حدودنا الشرقية والغربية والجنوبية”، مضيفا أن إرادة ربنا سبحانه تعالى تشاء بأن تظل مصر آمنة مطمئنة، رغم وجود الصعوبات والتحديات.

السيسي: مصر تدير سياستها بشكل يهدف للسلام والتنمية

وأكد أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا.

وأوضح السيسي: “أننا آملين بأن تعلو أصوات السلام، لتكف صرخات الأطفال، وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأتى ذلك، إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورًا، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي، والحصار والتجويع والتهجير”.

وأكد السيسي أن مصر تدير سياستها بشكل يهدف للسلام والتنمية والبناء والتعاون، موضحا: “أننا لا نتطلع خارج حدودنا القائمة وليس لدينا أطماع في أرض وقدرات الآخرين”.

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.