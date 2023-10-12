المنتخب الأولمبي يتفوق على الأردن بثنائية في الشوط الأول

تفوق منتخب مصر الأولمبي على نظيره الأردني بهدفين دون رد في القاء الودي المقام بينهما على ملعب المقاولون العرب خلال فترة التوقف الدولي.

وافتتح حسام عبد المجيد التسجيل في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية، وأضاف محمد حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 42، بعد تسديدة مرت من أسفل الحائط البشري للركلة الحرة.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الأردن في حراسة المرمى: حمزة علاء في خط الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد - حسام عبد المجيد - محمد حمدي في خط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد في الهجوم: محمود صابر - أسامة فيصل - مصطفى سعد. ويلتقي منتخب مصر الأولمبي، اليوم الخميس، أمام نظيره منتخب الأردن في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين الليلة باستاد المقاولون العرب، في إطار استعدادات شباب الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الأردن في القاهرة اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري قبل مواجهة أوزباكستان في طشقند بعد ذلك بأربعة أيام.