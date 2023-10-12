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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائبة أسماء الجمال: خطاب الرئيس رسائل للمجتمع الدولى لإنقاذ شعب فلسطين

النائبة الوفدية 
النائبة الوفدية  أسماء الجمال

ثمنت النائبة الوفدية  أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مؤكدة أن خطابه تضمن رسائل للمجتمع الدولى بضرورة التكاتف وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم اللانسانيه في غزة من الجانب الإسرائيلي.

القضية الفلسطينية 

وقالت النائبة أسماء الجمال إن الرئيس السيسي وضع الجميع أمام مسئولياته ، وكشف بوضوح سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية والتي تتمثل في دعم القضية وإقامة السلام الشامل.

وأشارت الجمال إلي أن عقيدة مصر لا تحيد في الدفاع عن قضايا الوطن العربي وعلي رأسها القضية الفلسطينية ، وقدمت مصر من أجل ذلك الغالي والنفيس علي مدار تاريخها في الدفاع عن القضيه القوميه الكبري وهى حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت النائبة أسماء الجمال إن مصر تقود جهود كبيرة كما أن  الرئيس السيسي  يبذل جهودا في سبيل إنقاذ الأبرياء من المدنيين وإيجاد سبل فوريه لإدخال المساعدات الإنسانية و الغذائية إلي المدنيين في غزة ، الواقعين تحت المدافع و صواريخ الإسرائيلية.

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القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري (فيديو)

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