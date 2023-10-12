غدًا.. وزير الخارجية التركي يزور مصر لبحث قضايا المنطقة

يتوجه وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، إلى "مصر" في زيارة رسمية يومي 13 و14 أكتوبر، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: سيقوم وزير الخارجية بزيارة رسمية لمصر يومي 13 و14 أكتوبر 2023، بُناءً على دعوة وزير الخارجية سامح شكري.

ومن المنتظر خلال اللقاءات مناقشة كافة جوانب علاقاتنا الثنائية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا الدولية.

تركيا تُعلن تطورات بشأن الهجوم الإرهابي على مقر الداخلية في أنقرة

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، أن الإرهابيين اللذين هاجما قيادة الأمن الداخلي في أنقرة انطلقا من سوريا، مُؤكدًا أن مواقع العمال الكردستاني أصبحت أهدافًا مشروعة للجيش التركي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "نتيجة لتحريات قواتنا الأمنية، ثبت أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في أنقرة قدما من سوريا، وتم تدريبهما هناك".

حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا

وأضاف أنه "من الآن فصاعدا، كل مواقع البنية التحتية والفوقية، والطاقة التابعة لحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا، هي أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية".

وشدد على أن رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي في أنقرة "سيكون واضحا للغاية"، مضيفا: "سيندم الإرهابيون مرة أخرى على ارتكاب مثل هذا العمل".