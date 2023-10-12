بث مباشر مشاهدة مباراة كرواتيا وتركيا في تصفيات يورو ٢٠٢٤

يواجه منتخب كرواتيا مع نظيره التركي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويقع منتخب كرواتيا في المركز الثانى في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب أرمينيا الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما يأتي منتخب تركيا في صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط.

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موعد مباراة كرواتيا وتركيا

تنطلق مباراة كرواتيا وتركيا في تمام العاشرة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مباراة كرواتيا وتركيا عبر قناة BeIN Sports ".

جاءت قائمة كرواتيا كالتالي:

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، إيفيكا إيفوسيتش (بافوس)، نيديليكو لابروفيتش (رييكا).

خط الدفاع: جوزيب ستانيشيتش (باير ليفركوزن)، جوزيب يورانوفيتش (يونيون برلين)، دوماجوي فيدا (أيك أثينا)، جوزيب شوتالو (أياكس)، يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، مارتن إرليتش (ساسولو)، بورنا سوسا (شتوتجارت)، بورنا باريسيتش (رينجرز)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، لوفرو ماجر (فولفسبورج)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، ماريو باساليتش (أتالانتا).

الهجوم: إيفان بيريسيتش (توتنهام)، لوكا إيفانوسيك (دينامو)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب)، بيتار موسى (بنفيكا)، ماتيا فريجان (ويسترلو).

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