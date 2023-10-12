تجديد حبس متهم بإنهاء حياة زوجته فى حدائق القبة

أصدر قاضي المعارضات بحدائق القبة، اليوم الخميس، قرار بحبس عامل متهم بإنهاء حياة زوجته طعنا بالمطواة، وذلك بسبب رفضها إعطائه أموالا، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن مشاجرة حدثت بين المجنى عليها وزوجه المتهم أستمرت لمدة ساعة، وانتهت باستغاثة المجنى عليها بالجيران ولكن المتهم كان قد طعنها بمطواة كان يحملها وقتها بين طيات ملابسه.

وأضافت التحقيقات، أن الزوج المتهم طعن زوجته بـ 8 طعنات بسلاح أبيض “مطواة" حيث سقطت غارقة في دمائها فى الحال ولفظت أنفاسها الأخيرة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض "مطواة".

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، والقت قوات الأمن القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة لرفضها بيع ممتلكات كان كتبها باسمها وتم القبض عليها وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.