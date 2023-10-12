رئيس جامعة أسيوط يشهد الاحتفال بختام التدريب الصيفي لطلبة معهد تكنولوجيا المعلومات

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس؛ وقائع الاحتفال باللقاء الختامي؛ للتدريب الصيفي لطلبة الجامعة بمعهد تكنولوجيا المعلومات بمقر المعهد بشبكة المعلومات، وإعلان بداية العام التدريبي الجديد

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات و المعلومات، والمهندس أيمن محمد عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، وحسام النقيب مستشار رئيس المعهد بأسيوط، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وضيوف الجامعة من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات، وحشد من الطلاب المتدربين، والخريجين بالمعهد.

المنشاوي: الاحتفالية تتويج لجهود المعهد في تنمية المهارات التقنية والابتكارية للشباب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم، والرعاية لأبنائها؛ من الدارسين، والباحثين، وخلق البيئة المناسبة المتميزة التي تساعدهم على إظهار إبداعاتهم، ومهاراتهم الحقيقية، وتوظيف إمكانياتها العلمية، والبحثية في دعم التطور التكنولوجي؛ خاصةً في ظل الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية؛ لدعم الابتكار، وريادة الأعمال، ومجالات تكنولوجيا المعلومات، لافتًا أن الاحتفالية تتويج لجهود المعهد؛ في تنمية المهارات التقنية، والابتكارية للشباب.

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بالدعم غير المسبوق الذي يحظى به الشباب، ورعاية مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وثقة راسخة فيما يملكونه من طاقات قادرة على بناء وطننا، وتحقيق نهضته، باعتبار الشباب ثروة مصر الحقيقية، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية فى عدة لقاءات، وتوجيه كافة جهات ومؤسسات الدولة؛ من أجل مضاعفة الجهد والعمل ؛ لتمكين الشباب، وزيادة مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، وتأهيلهم؛ للمنافسة بقوة في سوق العمل المحلي، والدولي.

وثمن الدكتور المنشاوي؛ التعاون المثمر بين الجامعة ومعهد تكنولوجيا المعلومات، خلال السنوات السابقة، والذي يعد نموذجاً للتكامل بين العملية التعليمية، والفرص التدريبية، وأثمر عن تأهيل ؛ الكثير من أبناء الجامعة، داعياً الطلاب، والشباب للحذر من؛ خطورة حروب الجيل الرابع؛ عن طريق التسليم بالانتماء والولاء للوطن، والثقة في مؤسسات الدولة المصرية، ورصد ما يتم على أرض الوطن من جهد، وعمل.

وأكدت الدكتورة هبه صالح، أن جامعة أسيوط تذخر بالكثير من الكوادر الشبابية المتميزة، والمبدعة، والتى يجب استغلالها بصورة سليمة، و توجيهها نحو الطريق الصحيح من خلال؛ تنمية مهاراتهم التقنية، والشخصية، والابتكارية، موجهة الشكر إلى إدارة الجامعة؛ لاحتضانها ، ورعايتها لفرع الهيئة بأسيوط، مشيرة إلى أن الشراكة مع جامعة أسيوط؛ تمثل سبباً رئيساً في تميز نتائج، وحصاد المعهد؛ حيث حصل فرع أسيوط على المركز الأول في نسب التشغيل، ويهدف المعهد إلى تطوير كافة الخدمات المقدمة لأبنائه، وإعداد كوادر للمستقبل؛ مسلحة بأهم أسلحة العصر ، وهى: تكنولوجيا المعلومات، والتي تمكنها من إتاحة فرص عمل مميزة للغاية محلياً، بل وعالميآ.

واستعرض المهندس أيمن عياد؛ المخطط التدريبي (المكثف الاحترافي) عن العام 2023/ 2024م، وكذلك أنشطة، وفعاليات المعهد، والمنح التدريبية التي قدمها الطلاب، والمستهدفة للعام التدريبي الجديد؛ فضلاً عن استعراض فرص التشغيل، والتوظيف التى تم توفيرها؛ للمتدربين، والخريجين، مؤكدً على سعي المعهد الدائم؛ لمضاعفة أعداد الطلاب المتدربين، وجذب أكبر عدد ممكن، من خلال؛ استحداث مسارات، و تخصصات جديدة؛ تلبي احتياجات سوق العمل، مؤكداً أن الشراكة المتميزة مع الجامعة تعد نموذجاً للتعاون يحتذى به، مشيراً إلى أن اللقاء تضمن؛ استعراض عدد من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات لصناعة الإلكترونيات بأسيوط، وطريقة عمل كل شركة، وكيفية التطوير، و التوسع فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز سبل التعاون مع المعهد؛ لتحقيق أكبر إفادة للمتدربين، والخريجين.

وشهد ختام اللقاء؛ تكريم، وتبادل الدروع التذكارية بين الدكتور المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تكريم الدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتورة تيسير عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مصطفى قايد منسق برنامج نظم معلومات الأعمال، والدكتورة جاكلين ألفي نائب منسق برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة.

رئيس جامعة أسيوط يشهد الاحتفال بختام التدريب الصيفي لطلبة معهد تكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة أسيوط يشهد الاحتفال بختام التدريب الصيفي لطلبة معهد تكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة أسيوط يشهد الاحتفال بختام التدريب الصيفي لطلبة معهد تكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة أسيوط يشهد الاحتفال بختام التدريب الصيفي لطلبة معهد تكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة أسيوط يشهد الاحتفال بختام التدريب الصيفي لطلبة معهد تكنولوجيا المعلومات