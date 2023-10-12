وزير الخارجية الأمريكي يُؤكد: لن نسمح بفتح جبهة أخرى ضد إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أن الولايات المتحدة لن تسمح بفتح جبهة ثانية أو ثالثة ضد إسرائيل في الوضع الحالي الذي تشن فيه هجومًا على قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

أعلن بلينكن عن ذلك في أثناء مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في تل أبيب.

وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنشر قدراتها العسكرية في المنطقة إذا لزم الأمر، إذا ما هاجم "حزب الله" اللبناني إسرائيل من الشمال وفتحت جبهة ثانية، قال بلينكن "بالنسبة للجبهة الثانية، فكما قلت من قبل، نحن وإسرائيل على قناعة راسخة بأنه لن تكون هناك جبهة ثانية أو ثالثة. ونحن نبذل كل جهد، ونعمل مع شركاء آخرين في المنطقة، من أجل ضمان ذلك".

وحذرت كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في وقت سابق إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

أمريكا تنفي رصد أي انتشار لقوات حزب الله قُرب الحدود مع إسرائيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي، "لويد أوستن"، أن الولايات المتحدة لم ترصد تجمعات لقوات "حزب الله" بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتتوقع أنه لن يكون هناك أي تصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

أضاف وزير الدفاع في تصريح اليوم الخميس: "لم نشهد أي حشد للقوات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، واهتمام الإسرائيليين يتركز على ذلك، ونحن نراقب أيضًا أي شيء يمكن أن يؤدي إلى توسيع الصراع، ونأمل أن لا نرى ذلك".

كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال في وقت سابق: "إن "حزب الله" لا ينبغي أن يتدخل في الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".