تحرص الأمهات على تحضير اغلب المخبوزات اللذيذة لإفراد أسرتها لتدفع الملل والرتابة عن تحضير نفس الوصفات المعتادة يوميًا لهم.



وتحتل الفطائر مكانة خاصة بين باقي المخبوزات لمذاقها الذكي وسهولة تحضيرها بالكثير من المكونات المختلفة في نفس ذات الوقت.

واليوم نقدم لمحبي المخبوزات طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالزعتر بمكعبات صدور الدجاج ستعشقها عائلتك.

المقادير



- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مقطع مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الفطر : 3 اكواب (طازج ومفروم شرائح)

- الزعتر : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : نصف كوب

- كريمة الطبخ : كوب (سائلة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عجينة البف باستيري : 2 عبوة (مستطيلة الشكل)



طريقة التحضير



سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الدجاج، والثوم، والزعتر، وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الفطر، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات، وقلبي حتى يتحمر الدجاج.

صُبي المرق، واتركي الخليط لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الدجاج ويطرى الفطر ويتناقص المرق.

أضيفي الكريمة السائلة فوق الخليط وخففي النار واغليه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

مُدي عجينة البف باستري في طبق الفرن بعد دهنه بالقليل من الزبدة.

ضعي الحشوة فوق العجينة ثم غطي الحشوة بطبقة أخرى من عجينة البف باستري.

شكلي إشارة (×) في وسط العجين بواسطة سكين حادة.

ادهني وجه العجين بالقليل من الزبدة.

أدخلي الطبق للفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى يتحمر.

قطعي الفطيرة وقدميها ساخنة.

