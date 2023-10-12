الإسماعيلي ٢٠٠٧ يتغلب على المنيا في دوري الجمهورية
حقق فريق الإسماعيلى مواليد ٢٠٠٧ الفوز على نظيره فريق المنيا بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الخميس ، والتي أقيمت على ملعب الأخير بالمنيا لحساب الجولة السابعة من دوري الجمهورية.
أحرز الأهداف محمد سمير وعبدالرحمن عبدالفتاح و بويكا، بذلك يرفع الاسماعيلى رصيده إلى 13 نقطة.
بدأ الفريق اللقاء بتشكيل مكون من..
عبدالله عزيز فى حراسة المرمى
ورائد عزايم ، أحمد حسين ،
و زياد عبدالمنعم ، محمد سمير محمد ،
عمار أحمد ، حسام محمد نصر ، أحمد محمد عبدالحميد ،
أحمد محمد رفاعى ،أحمد صابر حسين ، ومحمد سمير أحمد.
جهاز فنى مكون من …
محمد حسيب مديرا فنيا
نور مكى مدرب
ايهاب كمال مدرب حراس مرمى
باسم فتحى علاج طبيعى