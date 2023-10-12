الإسماعيلي ٢٠٠٧ يتغلب على المنيا في دوري الجمهورية

حقق فريق الإسماعيلى مواليد ٢٠٠٧ الفوز على نظيره فريق المنيا بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الخميس ، والتي أقيمت على ملعب الأخير بالمنيا لحساب الجولة السابعة من دوري الجمهورية.

أحرز الأهداف محمد سمير وعبدالرحمن عبدالفتاح و بويكا، بذلك يرفع الاسماعيلى رصيده إلى 13 نقطة.

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل مكون من..

عبدالله عزيز فى حراسة المرمى

ورائد عزايم ، أحمد حسين ،

و زياد عبدالمنعم ، محمد سمير محمد ،

عمار أحمد ، حسام محمد نصر ، أحمد محمد عبدالحميد ،

أحمد محمد رفاعى ،أحمد صابر حسين ، ومحمد سمير أحمد.

جهاز فنى مكون من …

محمد حسيب مديرا فنيا

نور مكى مدرب

ايهاب كمال مدرب حراس مرمى

باسم فتحى علاج طبيعى