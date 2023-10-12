عاجل
الكنيست الإسرائيلي يُوافق على تشكيل حكومة وحدة طارئة روسيا تُصدر بيانًا عاجلاً بعد العدوان الإسرائيلي على مطارات سوريا
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي ٢٠٠٧ يتغلب على المنيا في دوري الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق الإسماعيلى مواليد ٢٠٠٧ الفوز على نظيره فريق المنيا بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الخميس ، والتي أقيمت على ملعب الأخير بالمنيا لحساب الجولة السابعة من دوري الجمهورية.
أحرز الأهداف محمد سمير وعبدالرحمن عبدالفتاح و بويكا، بذلك يرفع الاسماعيلى رصيده إلى 13 نقطة.
بدأ الفريق اللقاء بتشكيل مكون من..
عبدالله عزيز فى حراسة المرمى
ورائد عزايم ، أحمد حسين ،
و زياد عبدالمنعم ، محمد سمير محمد ،
عمار أحمد ، حسام محمد نصر ، أحمد محمد عبدالحميد ،
أحمد محمد رفاعى ،أحمد صابر حسين ، ومحمد سمير أحمد.
جهاز فنى مكون من …
محمد حسيب مديرا فنيا
نور مكى مدرب
ايهاب كمال مدرب حراس مرمى
باسم فتحى علاج طبيعى

الجريدة الورقية