تدريبات متنوعة للنادي الإسماعيلي إستعدادا لفاركو

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته بشكل يومي وجاء ذلك في إطار الاستعداد لمواجهة نظيره فريق فاركو فى اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر اقامتها يوم ٢٢ من الشهر الجارى على ملعب ستاد الاسماعيلية

تعرف على ابرز نقاط المران المسائى للنادي الإسماعيلى ..

١- محاضرة استمرت لمدة ١٥ دقيقه من الجهاز الفنى لعناصر الفريق لتحفيز اللاعبين والتركيز فى اللقاء القادم بالاسماعيليه امام فاركو وكيفية استغلال عامل الارض والجمهور

٢- خاض الرباعى محمد فوزى وكمال السيد د وعبدالله جمال ومحمد عبد الفتاح تدريبات على سرعة رد الفعل ومهارة التسليم والتسلم بصوره صحيحة دون ارتكاب أخطاء .

٣- تدريبات بدنيه واستشفائيه للاعبين تحت قيادة احمد سامح مخطط احمال الفريق بمشاركة جميع اللاعبين

٤- تدريبات تاهيلية للاعبان عبدالله محمد ومحمد خطارى تحت اشراف الجهاز الطبى للفريق .

٥- تقسيم اللاعبين لمجموعتين الأولى تحت قيادة حمد ابراهيم ضمت ١١ لاعبا والاخرى قادها احمد حسام ميدو

٦- تدريبات تاهيلية لعماد حمدى لاستكمال برنامجه العلاجى تحت اشراف الجهاز الطبى .

٧- تدريبات بدنيه شاقه لمجموعة من اللاعبين باستخدام بعض الاجهزة داخل الملعب وضمت كلا من .. ياو انور ومروان حمدى وحمدى النقاز وعبدالرحمن مجدى ومحمد عبد السميع واياد العسقلانى ومحمد نصر ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وعمر الساعى تحت اشراف احمد سامح مخطط احمال الفريق .