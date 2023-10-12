اعتراض طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وتحويلها لمطار ستانستيد

أفادت المواقع العالمية، عن اعتراض طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية، وتحويل مسارها من مطار هيثرو إلى مطار ستانستيد.

اعترضت مقاتلات سلاح الجو الملكي البريطاني، رحلة جوية من نيروبي إلى هيثرو وحولتها إلى مطار ستانستيد بسبب "تهديد أمني محتمل".

وقالت متحدثة باسم مطار لندن ستانستد، إن طائرة الخطوط الجوية الكينية بوينغ 787 "هبطت بسلام بحضور شرطة إسيكس".

وأضافت: " اصطحاب الطائرة إلى موقف بعيد للسيارات مع استمرار عمليات الطيران العادية الآن".

وتم تحويل مسار الطائرة إلى مطار ستانستيد قبيل الساعة 15:45 ، لكن شرطة إسيكس قالت إن الحادث "تم إيقافه" الآن.

وأضاف الضباط، أن التحقيقات أثبتت أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق، وأعادوا الطائرة إلى المطار.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع: "تم إطلاق طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز كونينجسبي كإجراء احترازي بعد ظهر اليوم للتحقيق في طائرة مدنية كانت تقترب من المملكة المتحدة.

وتابع : "ظلت الطائرة المدنية على اتصال بمراقبي الحركة الجوية طوال الوقت، وتمت مرافقتها إلى مطار ستانستيد حيث هبطت بسلام. وهذا الحادث الآن تحت سيطرة السلطات المدنية".

وأشار شرطة إسيكس: "تم تحويل رحلة جوية كانت متجهة من نيروبي إلى هيثرو إلى مطار ستانستيد بعد ظهر اليوم. ولا يزال المطار مفتوحا".

واستطرد متحدث باسم شركة الطيران: "تؤكد الخطوط الجوية الكينية ، أنه في يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، حوالي الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش، تلقى مقرها الرئيسي تنبيهًا بوجود تهديد أمني محتمل على متن الطائرة KQ100 التي تعمل من نيروبي إلى لندن هيثرو.

"قامت إدارة بالتعاون مع السلطات الأمنية في حكومتي كينيا والمملكة المتحدة بإجراء تقييم شامل لمخاطر التهديد.

وقال لان كيلافوكا، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكينية: "تم إطلاع الطاقم على متن الطائرة، وتم اتخاذ جميع احتياطات السلامة والأمن لضمان سلامة وأمن طاقمنا والركاب على متن الطائرة".

على متن الطائرة، ولكن لا علاقة لها بقنبلة أو أي شيء من هذا القبيل، إن الاحتياطات التي اتخذناها كانت بسبب إثارة هذا التهديد ولذا أردنا فقط التأكد من عدم وجود أي شيء غير مرغوب فيه."

وأكدت شرطة إسيكس، أن مطار ستانستيد هو المطار المخصص للتعامل مع المخاطر الأمنية في المملكة المتحدة.

ولم تتمكن وزارة الدفاع ولا شرطة إسيكس من تأكيد ما إذا كان الركاب بقوا على متن الطائرة.