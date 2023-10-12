كارمن سليمان تساند فلسطين على طريقتها

أعلنت الفنانة كارمن سليمان دعمها للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

كارمن سليمان تساند الشعب الفلسطيني

نشرت كارمن سليمان صورة للعلم الفلسطيني مكتوب عليها “أساند فلسطين”، وسجل متابعوها دعمهم معها وذلك عبر التعليقات على المنشور.

أحدث أغاني كارمن سليمان

كانت أحدث أغاني كارمن سليمان من خلال أغنية روقاني، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” التي سجلت أكثر من 400 ألف مشاهدة

وتقول كلماتها"يا غالي غالي يا غالي عليا بقالي ليالي هموت عليك ده وانا مكاني مليت عينيا جيتلي ومجاش بعديك حبيبي حبيبي حبيبي انا حابة املي قلبي من عينيك ناولني ابوس ايد اللي ربى تسلم ايدينه عليك الله الله عليك .. روقاني انت السبب فيه .. على طول يلا يلا يا ريت .. علشاني خليك رايق على طول خلاص خلاص خلاص يا دنيا لقيت لقلبي بيت جديد معاك بقيت فـ حتة تانية فرحانة فرحة عيد ايدي في ايديك فـ كل رقصة تقول كلام واقول وراك مفيش فـ قلبي حتة ناقصة ده انا قلبي كله معاك ما تفكر فيها شوية وخلي عيونك تبقى مكاني انا كل ما احاول اشوف مابشوفش غير انك تبقى عشاني الله الله عليك .. روقاني انت السبب فيه .. على طول الله الله عليك .. علشاني خليك رايق على طول".

أغنية كارمن سليمان ياجمالك

بجانب أغنية “ياجمالك”، التي اجتازت حاجز مليوني و 700 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها "في عنيا يا حبيبي .. إنت احلي من الناس جميعهم

حضورك، ظهورك، ونورك .. كل الصفات الجميلة جامعهم

يا جمالك يا جمالك ..

مالهم اللي لاموني ومالك

يا جمالك يا جمالك ..

بالي راق لما انا شغلت بالك

و إللي عايز هنايا يسيبني ..

في حضنك يسيبني ..

غرامك عاجبني

يا جمالك يا جمالك ..

مالهم اللي لاموني ومالك

بس اشوفك تغيرلي حالي

دنيتي تحلها وتحليهالي

قمري إنت يا ونس الليالي

يا جمالك يا جمالك

مالهم اللي لاموني ومالك

يا جمالك يا جمالك بالي راق لما انا شغلت بالك"