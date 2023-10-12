وديًا .. حمدي فتحي يقود مصر لفوز مثير على زامبيا

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق فوزًا مثيرًا على زامبيا بهدف دون رد، خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية وديًا، على هامش معسكر الفراعنة هناك والذي من المقرر أن تختتم فعالياته 17 من شهر أكتوبر الجاري.



جاء هدف مصر الوحيد في اللقاء بكرة رأسية متقنة عبر حمدي فتحي لاعب الوسط، عند الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لشوط المواجهة الثاني، بعد أن استغل كرة عرضية متقنة مرسلة من الجهة اليمنى عبر أحمد سيد زيزو.

وخاض المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.



بينما ضمت قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات كاملة على النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.



يذكر أن المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا ، من المقرر له أن يواجه الجزائر وديًا على ملعب هزاع بن زايد وديًا الإثنين المقبل ، قبل يوم وحيد من إنهاء معسكره.