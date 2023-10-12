البذور مفيدة لكبار السن.. خبير تغذية يكشف فوائدها

كشف خبير التغذية إيفجيني أرزاماستسيفن أن المغنيسيوم الموجود في البذور له تأثير جيد على عمل الجهاز القلبي الوعائي لدى كبار السن.

ويمكن أن تكون بذور عباد الشمس مفيدة لكبار السن باعتبارها مصدرًا للعناصر الغذائية المهمة والتي غالبًا ما تكون مفقودة بالنسبة لأعمارهم وعلى وجه الخصوص، فهي تزود الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر مهم أيضًا لحركة الأمعاء الجيدة.

وقال الخبير في تعليق لموسكو 24: "يحسن المغنيسيوم أداء الجهاز القلبي الوعائي والخلايا العصبية والأنسجة العصبية، ويحميها من الحمل الزائد".

وأضاف أرزاماستسيف أن البذور تعد أيضًا مصدرًا للبروتين، قائلًا إنها لا تستطيع التنافس بشكل جدي مع منتجات البروتين ذات الأصل الحيواني، ولكن كمنتج يوفر جزءًا إضافيًا من البروتين النباتي عالي الجودة، فإن البذور مفيدة بالتأكيد.

ميزة أخرى للبذور هي الدهون التي تحتوي عليها. كونها زيوت نباتية طبيعية، فهي تساعد الجسم على أداء وظائفه بشكل أفضل، وعلى سبيل المثال مع استهلاكها الكافي، يمكن أن تتحسن وظائف الكبد ونظام القلب والأوعية الدموية.