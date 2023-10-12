نتنياهو مُعلقًا على الوضع في إسرائيل: "سنشهد أيامًا صعبة"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن بلاده ستشهد أيامًا صعبة، زاعمًا أنها لن تُقدم "تنازلات"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وقال نتنياهو، أمام الكنيست الإسرائيلي: "إن إرسال أمريكا حاملة طائرات هجومية أمر في غاية الأهمية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المُعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "إن فشل الحكومة الإسرائيلية لا يغتفر".

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أوضح لابيد، أنه لن ينضم إلى حكومة الطوارئ المشكلة لإدارة الحرب الحالية مع حماس.

قال زعيم المُعارضة الإسرائيلية حول حكومة الطوارئ: "يُمكنهم تقديم النصائح ولكن نتنياهو لن يستمع".

إسرائيل.. نتنياهو وزعيم المُعارضة يتفقان على تشكيل مجلس إدارة الحرب:

توصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" وخصمه السياسي "بيني جانتس"، رئيس حزب معسكر الدولة إلى اتفاق لإقامة حكومة طوارئ على خلفية الحرب التي دخلت يومها الخامس، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء.

سيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من 3 أعضاء، وهم رئيس الوزراء: وزير الأمن ورئيس معسكر الدولة، وينضم اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين إلى مجلس إدارة الحرب.

ينص الاتفاق أيضًا على حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة في حال انضمامه.

كذلك يقضي الاتفاق بعدم طرح أي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب وسيتم تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيًا خلال فترة الحرب.