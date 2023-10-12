نوع النظام الغذائي مرتبط بنمو سرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان الأربعة شيوعًا، إلى جانب سرطان الثدي والقولون والرئة، وعادةً ما يكون سرطان البروستاتا بدون أعراض في مراحله المبكرة، وهو أحد أصعب أنواع السرطان التي يمكن اكتشافها في مراحله المبكرة ونتيجة لذلك، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لكيفية منع تطور سرطان البروستاتا.

سرطان البروستاتا هو الشكل الأكثر شيوعا من السرطان لدى الرجال، ونظرًا لأن سرطان البروستاتا لا تظهر عليه أعراض في مراحله المبكرة، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لمساعدة الرجال على تقليل فرص إصابتهم بالمرض.

إحدى الطرق للقيام بذلك هي تجنب منتجات الألبان، حيث وجدت دراسة جديدة أن الرجال الذين يستهلكون المزيد من منتجات الألبان، مثل الحليب، لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان البروستاتا.

ولم تجد الدراسة أي صلة بين سرطان البروستاتا وتناول الكالسيوم غير الألبان وتضيف النتائج وزنا هاما إلى الأدلة الأخرى التي تربط منتجات الألبان "المنتجات بدلاً من الكالسيوم غير الألبان، مع عامل خطر قابل للتعديل لسرطان البروستاتا"، يعلق عالم الأورام أندريه فوروبيوف على الدراسة المخصصة لـ MedicForum.

ومن حيث المدخول المطلوب لزيادة المخاطر، فإن الرجال الذين تناولوا ما يعادل ثلاثة أرباع كوب من الحليب يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة 25٪ للإصابة بسرطان البروستاتا من الرجال الذين شربوا نصف كوب فقط من الحليب أسبوعيا.

بالإضافة إلى ذلك، كان الرجال الذين تناولوا 430 جرامًا من منتجات الألبان أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

ويضيف فوروبييف: "تسلط الدراسة الضوء على التأثير المحتمل للنظام الغذائي للشخص على خطر الإصابة بالسرطان".