غداً.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة

تشهد محافظة البحيرة، غدًا الجمعة 13 أكتوبر 2023، بمقر النقابة الفرعية للأطباء بالبحيرة، منافسة شرسة وشريفة، حيث سيتم إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالبحيرة لعام 2023م .

ويتنافس علي منصب نقيب الأطباء عدد 5 أطباء وهم:الدكتور أحمد زغلول ، والدكتور أحمد قطرى، والكتور حلمى برغش، والدكتور ممدوح ابراهيم، والدكتورة نادية خضر."

كما يتنافس 5 أعضاء في النقابة الفرعية فوق 15 سنة وهم د. أحمد الجميل ، د. طلبة هواش ، د. عبد الناصر حميده ،ود. محمد فوزى قرقور ، ود. محمد مرسى قريطم” .

ويتنافس بالنقابة الفرعية على مستوى تحت 15 سنة وهم: " د. أحمد محمد السيد الجندى ، ود. عاصم الغنام، ود. أشرف القلفاط”

وفي النقابة العامة على مستوى غرب الدلتا تحت 15 سنة، يتنافس كلاً من الدكتور أنور يسرى نصيف ، والدكتورمحمد أبو النور

أى يتنافس على مقعد غرب الدلتا واحد من الإثنين.

وكان قد تم فتح باب تلقي طلبات الترشيح لإنتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء ، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، بتاريخ 20 يونيو لمن يرغب في التقدم لخدمة أطباء مصر في الدورة الجديدة طبقا للائحة المنظمة للعملية الإنتخابية.

وتم إعلان أسماء المرشحين الأولية فى 7 يوليو وتم فتح باب الطعون من يوم الإثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو ، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 18 يوليو 2023، وتم فتح باب التنازلات السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وتم إعلان القائمة النهائية الخميس 10 أغسطس 2023.

وحددت اللجنة المسئولة عن تنظيم العملية الإنتخابية ، الأوراق المطلوبة عند الترشيح لإنتخابات التجديد النصفي، وتقديم ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وبالنسبة للنقيب، لاشروط إلا أن يكون فوق السن بمعنى أنه مقيد في النقابة منذ أكثر من خمسة عشر عاما.