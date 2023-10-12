مهرجان أيام قرطاج السينمائي يعلن عن رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن اختيار المخرج محمد صالح هارون رئيساً للجنة تحكيم الأفلام الروائية.

نبذة عن المخرج محمد صالح هارون رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية

ومحمد صالح هارون هو أول مخرج سينمائي تشادي وواحد من أهم صناع الأفلام الأفارقة، درس السينما والصحافة بفرنسا منذ سنة 1982 وتولى في سنة 2017 منصب وزير الثقافة ببلاده تشاد ليستقيل بعد سنة ويعود لشغفه بالكتابة والإخراج السينمائي.

أفلام المخرج محمد صالح

وسبق للمخرج التشادي أن شارك بعدد من أفلامه ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية من مسابقات رسمية وأقسام موازية وتوج بالتانيت الفضي سنة 2006 عن فيلمه "دارات" وشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بفيلمه ''حسين حبري: تراجيديا تشادية'' سنة 2016.

كانت بدايات محمد صالح هارون في عالم السينما لسنة 1991 مع فيلمه الروائي القصير الأول، وسرعان ما لفتت موهبته الانتباه، وثاني أفلامه الروائية (الزوجة الثانية)وهو العمل الذي ناقش الزواج المبكر والقسري للمرأة.

كان الفيلم الروائي الطويل الأول لمحمد صالح هارون هو: "باي باي إفريقيا" (1999) ،وكان أول فيلم روائي طويل يصور في التشاد ونال عنه مخرجه جائزة أفضل عمل أول (جائزة أسد المستقبل) في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.