ألم الظهر والعضلات علامة تشير على نقص فيتامين د

فيتامين د مهم جدًا لجسمنا لأنه يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهذا ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان، ويمكن أن يؤثر نقص فيتامين د على عدة مناطق، بما في ذلك الظهر والعضلات.

يمكن أن يؤدي النقص إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال وعدد من الحالات عند البالغين، وإذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الداخل، فإن فيتامين د الغذائي موجود في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وزيت كبد سمك القد واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة وصفار البيض.

يمكن أن يؤدي النقص إلى أعراض مثل آلام أسفل الظهر وآلام العضلات وآلام العظام، ونظرًا لأن فيتامين د يساعد الجسم على الحفاظ على صحة العظام، فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى آلام العظام، عادة ما تشعر بألم في أسفل الظهر، بالإضافة إلى آلام العظام والظهر، فإن انخفاض مستويات الفيتامين يمكن أن يسبب أيضًا آلامًا في العضلات.

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة، وفي الأطفال والبالغين، يمكن أن تسبب مستويات منخفضة من فيتامين (د) تشوهات في العظام - في الأطفال يمكن أن تسبب الكساح، وفي البالغين يمكن أن تسبب حالة مماثلة تعرف باسم لين العظام (العظام الناعمة).

قد تشمل الأعراض أيضًا مشية متعرجة، أو ألمًا مزمنًا منتشرًا، أو ألمًا في عظام الحوض والقدم، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن تناول الكثير من المكملات الغذائية على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يتسبب في تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم، مما قد يؤدي إلى إضعاف العظام وإلحاق الضرر بالكلى والقلب.

لا يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين د نتيجة التعرض لأشعة الشمس.