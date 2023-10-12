جامعة أسيوط تنظم المؤتمر السنوي الثالث لقسم أمراض الباطنة والكلى

شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم أمراض الباطنة والكلى بجامعة أسيوط، والذي نظمته كلية الطب بالجامعة بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد وجامعة الأقصر، ومديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر ومديرية الصحة بمحافظة أسيوط ونقابة الأطباء والممتدة أعماله خلال الفترة من 11 إلى 21 من أكتوبر الجاري، تحت إشراف الدكتور سمير كمال أستاذ أمراض الباطنة والكلى ورئيس المؤتمر.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، إن المؤتمر استهدف مناقشة كل ماهو جديد في مجال أمراض الباطنة والكلى والآفاق المستقبلية المستحدثة في هذا المجال مؤكداً على أهمية إقامة المؤتمرات واللقاءات العلمية والطبية التي تناقش أهم الأبحاث، والدراسات العلمية في مختلف التخصصات وهو ما يعد إضافة نوعية تصب في صالح المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، مشيداً بجهود كلية الطب في دعم خطط الدولة المصرية في الاهتمام بصحة المواطن المصري وتهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لشباب الأطباء.

وانطلقت فعاليات المؤتمر، بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود العشري رئيس شرف المؤتمر.

وشهد افتتاح المؤتمر حضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة جنوب الوادي للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ضياء عبد الحميد نقيب الأطباء ومدير مستشفي المسالك الجامعي، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نشوى مصطفى عزوز أستاذ أمراض الكلى ونائب رئيس المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وشباب الأطباء

وتمتد فعاليات المؤتمر لمدة (١٠) أيام ويتضمن ثلاث ورش عمل طبية بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة من ١٤ ١٦ من أكتوبر الجاري ويختتم المؤتمر فعالياته بمدينة الغردقة خلال الفترة من ١٨ ٢١ من أكتوبر

وشهدت فعاليات المؤتمر عرضاً لمجموعة من الحالات الخاصة بأمراض الكلى النادرة التي تواجه قسم أمراض الباطنة بكلية الطب وكيفية تشخيصها على النحو الأمثل حاضر خلالها الأساتذة الدكتور أحمد مساعد استشاري أمراض الكلى والدكتور علاء محمد مدرس مساعد الحالات الحرجة والدكتور أحمد فيصل استشاري أمراض الكلى والدكتور أحمد عبد الفضيل استشاري الجهاز الهضمي ومحاضرة حول كفاءة الطبيب وأخلاقيات المهنة الخاصة بالطب وكيفية التعامل في المواقف الحرجة مع المريض إلي جانب مناقشة امتيازات الطبيب وواجباته نحو المريض وحاضر خلالها الدكتور محمد فتح الله أستاذ أمراض النساء والدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب الأطباء وفي جلسة المؤتمر تم مناقشة الذكاء الاصطناعي في الطب ومناقشة أحدث الدراسات في مختلف مجالات الكلى الجهاز الهضمي الحالات الحرجة للمحاضرين الدكتورة عبير صبري أستاذ الجهاز الهضمي بجامعة حلوان والدكتورة لمياء شعبان أستاذ الأمراض الصدرية والدكتور وائل سليمان أستاذ أمراض الرمد والدكتور محمد عبد التواب مدرس الأشعة بكلية الطب

كما تناولت جلسات المؤتمر القواعد الإرشادية لكل ما هو جديد في أمراض الكلى وأمراض القلب وأمراض الروماتيزم والعناية المركزة وحاضر خلالها الدكتور عاطف هاشم استشاري أمراض الكلى بمديرية الصحة والدكتور أحمد علي عبيد الله أستاذ الحالات الحرجة الدكتورة رضوي عوض مدرس أمراض الكلى والدكتورة إيمان محمد مدرس أمراض الكلى والدكتورة تغريد مشرف مدرس الحالات الحرجة

وتضمنت جلسات المؤتمر مناقشة ارتباط الكلى بالأمراض المختلفة كالسمنة والكبد والمخاطر الصحية المترتبة عليها وحاضر خلالها الدكتور محمد حسن مدرس الغدد الصماء والدكتورة ولاء أنور أستاذ الغدد الصماء والدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الجهاز الهضمي والدكتورة ريم عزت استشاري أمراض الجهاز الهضمي

جدير بالذكر تشهد فعاليات المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل طبية متخصصة تتناول الأولي "زراعة الكلى ابتداء من التحضيرات اللازمة للمريض وإعداد التحاليل المناعية الخاصة به وكذلك متابعة المريض بعد العملية" وتناقش الورشة الثانية "كيفية إعطاء المريض المحاليل في عناية الحالات الحرجة" بينما تتناول الورشة الثالثة موضوعاً مهماً حول "ضبط جرعات الأنسولين لمرضى السكر وتوقيت إعطائها والآليات الصحيحة للجرعات"

المؤتمر السنوي الثالث لقسم أمراض الباطنة والكلى بجامعة أسيوط

المؤتمر السنوي الثالث لقسم أمراض الباطنة والكلى بجامعة أسيوط