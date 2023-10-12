الناتو يُطلق تحذيرات قوية لـ " إيران وحزب الله" لهذا السبب

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في دول الناتو في بروكسل اليوم الخميس: "مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الآن، هناك احتمال أن تحاول الدول أو المنظمات المعادية لإسرائيل استغلال الوضع، وهذا يشمل منظمات مثل حزب الله ودول مثل إيران. والرسالة هي أنه لا ينبغي لهم أن يحاولوا استغلال الوضع".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت قوات إضافية في الشرق الأوسط "لمنع المزيد من التصعيد".

وأضاف أن عددًا من دول الناتو أعلن عزمه على تقديم المساعدة لإسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل هذه المساعدة، كما أشار إلى أن الناتو "ليس طرفا" في هذا الصراع.

وفي وقت سابق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط ضروري لمنع الدول "المعادية لإسرائيل" من محاولة استغلال الوضع.

بدوره دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، إيران إلى التصرف بحذر في ظل التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بدعم إسرائيل ويُؤكد نقل الأسلحة بكثافة

تُقدم "الولايات المتحدة"، إمدادات طارئة من الأسلحة إلى "إسرائيل" بنشاط، وفي الوقت نفسه سيستمر الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، حسبما أفاد وزير الدفاع الأمريكي، "لويد أوستن"، مساء اليوم الخميس.

وقال رئيس البنتاجون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع رؤساء إدارات "الناتو" العسكرية: "نحن نعمل دون تأخير على نقل ما تحتاجه إسرائيل من أجل الدفاع عن النفس، بما في ذلك الذخيرة الاعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية"، وسنواصل دعم القوات الأوكرانية".