لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان قهوة من دون سكر يوميًا؟

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن إضافة فنجان إضافي من القهوة إلى روتينك اليومي يساعد على انخفاض الوزن على مدى 4 سنوات، ومن الممكن تناوله مع إضافة مبيض القهوة الكريمي أو الخالي من الألبان، ولكن في حال إضافة ملعقة صغيرة من السكر قد تسبب زيادة الوزن.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان قهوة من دون سكر يوميًا؟

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن تناول المزيد من السوائل بشكل عام قد يجعلك تشعر بالشبع، وبالتالي نتناول عدد أقل من السعرات الحرارية يوميًا، مما يؤدي إلى تقليل نسبة السمنة عالميًا، حيث يعاني 42% من البالغين الأمريكيين و20% من الأطفال من السمنة المفرطة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان قهوة من دون سكر يوميًا؟

استخدم باحثو الدراسة بيانات من 3 دراسات سابقة أجاب فيها المشاركون على استبيانات حول الطعام والشراب الذي تناولوه خلال النهار، بالإضافة إلى تسجيل أوزانهم، وقارن الباحثون عادات استهلاك القهوة لدى المشاركين وتغيرات وزنهم خلال زيادات مدتها 4 سنوات.

نظر باحثو الدراسة في تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين، وفكروا فيما إذا كان الناس قد أضافوا السكر أو غير المحليات أو الكريمة إلى مشروباتهم، ووجدوا أن كوبًا إضافيًا من القهوة غير المحلاة يوميًا يرتبط بانخفاض قدره 0.26 رطل أو 0.12 كجم على مدى 4 سنوات، ومع ذلك، إذا زاد المشاركون تناولهم اليومي بمقدار ملعقة صغيرة فقط من السكر، فقد اكتسبوا 0.20 رطل خلال نفس الفترة.

وحسبما خلصت نتائج الدراسة، إن وضع مبيض القهوة الكريمي أو الخالي من الألبان لا يبدو أنه له تأثير على الوزن، السكر المضاف قد يقضي على فقدان الوزن المرتبط بالقهوة لأنه يمكن أن يكون مصدرًا للسعرات الحرارية الإضافية، وفي الوقت نفسه، قد تساهم الكريمة في الشعور بالشبع، لأنها تحتوي على البروتين أو الدهون.

كما وجد الباحثون أن هناك علاقة بين تناول القهوة وتغيرات الوزن، مما يعني أن المشاركين لم يفقدوا الوزن أو يزيدوا بالضرورة بسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.