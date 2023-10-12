سوريا تُصدر بيانًا عاجلاً ردًا على استهداف مطاري دمشق وحلب

أكدت "وزارة الخارجية السورية"، أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطاري "دمشق وحلب الدوليين" يأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال وداعميها في سياساتهم المبنية على العدوان والاحتلال والإمعان في ارتكاب الجـرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي يندرج في سياق محاولات كيان الاحتلال المتواصلة لتصدير أزماته وتأجيج الأوضاع في المنطقة وصرف الأنظار عن جرائم الحـرب والجـرائم ضد الإنسانية والمجازر الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا بالصواريخ على مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: أنه عند الساعة 13.50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما من الخدمة.

وأضاف المصدر أن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش العربي السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعاً مسلحاً للكيان الإسرائيلي، وسيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منها.

فلسطين تُعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية وتُؤكد تضامنها

تلقى الرئيس السوري "بشار الأسد"، برقية تعزية، من الرئيس الفلسطيني، "محمود عباس"، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص، إلى 89 قتيلًا، منهم 31 من النساء و5 أطفال.