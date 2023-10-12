محمد عبده على مسرح مهرجان الغناء بالفصحى.. الليلة

يحيي فنان العرب محمد عبده، الليلة، حفله الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى المقام في أحد مدن المملكة.

موعد حفل محمد عبده في الرياض

ومن المقرر أن تُفتح أبواب المسرح في الـ8 مساءً حسب توقيت السعودية، ويشاركه الحفل الفنان لطفي بوشناق والفنانة ولاء الجندي

بوستر الحفل

برنامج مهرجان"الغناء بالفصحى"

يهدف المهرجان إلى في دعم اللغة العربية ونشرها، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

يشارك في المهرجان قامات فنية كبيرة على رأسهم القيصر كاظم الساهر، والفنان القدير لطفي بوشناق، بجانب الفنانة جاهدة وهبة.

يضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لاينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالاً.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم

جدة الغناء، وأخيرا بموسم احتفالات عيد الفطر المبارك الذي ضم عددا كبيرا من نجوم الغناء في العالم العربي.