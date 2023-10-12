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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عدوى فيروسية تعطل الدراسة في 5 مدارس بالسعودية

طلاب
طلاب

بسبب عدوى فيروسية موسمية قررت إدارة تعليم محافظة المذنب في السعودية تعليق الدراسة الحضورية لمدة 3 أيام في 5 مدارس بالمحافظة، بسبب انتشار العدوى الفيروسية بين الطلاب والطالبات والمعلمين.

 

وبعد انتشار عدوى فيروسية بين طلاب ومعلمي ابتدائية ومتوسطة الخرماء الشمالية بنين، أصدر قرار التعليق بناءً على خطاب مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالخرماء الشمالية.

 

وأكدت صحة القصيم، أن الحالات التي اكتشفت داخل المدارس عبارة عن حالات رشح وعدوى موسمية بين طلاب ومعلمي المدرسة، معتبرة أن "إيقاف الدراسة قرار تقديري".

 

وقد تزامنت حملة أطلقتها وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس الإنفلونزا الموسمية، عبر أخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس.

 

ومن المقرر أن تعود الدراسة الحضورية في المدارس المحددة ابتداءً من الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 

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