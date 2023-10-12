مرض الدفتيريا يحصد أرواح 600 شخص في نيجيريا

تشهد دولة نيجيريا، زيادة تفشي مرض الدفتيريا في البلاد نتج عنه وفاة أكثر من 600 شخص، أغلبهم من الأطفال منذ شهر ديسمبر 2022.

ويتجاوز هذا التفشي الأخير حادثة عام 2011، التي أبلغت عن 98 حالة فقط.

زاد نسبة المرض في ولاية كانو، الواقعة في المنطقة الشمالية، بؤرة هذه الأزمة الصحية، حيث تحملت وطأة تفشي المرض مع تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة ومع ذلك، هناك بصيص من الأمل حيث انخفض عدد الحالات النشطة مؤخرًا.

مرض الدفتيريا

الدفتيريا مرض شديد العدوى، يؤثر في المقام الأول على الأنف والحنجرة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقرحات الجلد.

وينتشر عن طريق السعال والعطس والاتصال الوثيق مع الأفراد المصابين، وغالباً ما تكون الحالات الشديدة قاتلة.

من جانبه قال الدكتور فيصل شعيب، رئيس الوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية، إن الأطفال الأكثر ضررًا من تلك المرض، موضحًا بأن أغلبهم لم يتم تطعيمهم.

وأضاف شعيب، أن شاهد الأطفال الصغار يعانون من هذا المرض، الذي يمكن الوقاية منه بالكامل في يستمر عدد الوفيات في الارتفاع، حيث أبلغ المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 453 حالة وفاة و11,587 حالة مشتبه بها حتى 24 سبتمبر.

منظمة الصحة العالمية

تحذر منظمة الصحة العالمية، من أن معدلات الوفيات والعدوى الفعلية قد تكون أعلى بسبب عدم كفاية الاختبارات وعدم إبلاغ بعض المرضى عن أعراضهم ومع ذلك، ساهمت تدابير مثل تتبع الاتصال في انخفاض أعداد الحالات.

وقد أثر هذا التفشي المدمر على 19 ولاية من ولايات نيجيريا الـ 36 والعاصمة الفيدرالية أبوجا.

وتقع الولايات الأكثر تضرراً في الشمال، بما في ذلك كانو، ويوبي، وكاتسينا، وبورنو، وجيغاوا، وكادونا.

تحث السلطات الصحية الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال غير مطعمين أو محصنين جزئيًا على ضمان حصولهم على التحصين، مشددة على أن التطعيم هو الوسيلة الأكثر فعالية للسيطرة على الأزمة المستمرة.

وتسلط منظمة الصحة العالمية الضوء على أن 57٪ فقط من النيجيريين تلقوا اللقاح الخماسي، الذي يحمي من خمسة الأمراض التي تهدد الحياة، بما في ذلك الدفتيريا.

لتجنب تفشي مرض الدفتيريا في المستقبل، يجب على نيجيريا زيادة تغطية التطعيم لتصل إلى 80٪ على الأقل من السكان، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

حدث آخر تفشي كبير لمرض الدفتيريا في البلاد في عام 2011 عندما فقد 21 شخصًا حياتهم، وأصيب 98 في ولاية بورنو، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.