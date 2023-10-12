الإثنين القادم .. انطلاق مهرجان المشي بجامعة أسيوط احتفالاً بانتصارات أكتوبر

تنطلق فعاليات مهرجان المشي الرياضي الإثنين المقبل الموافق 23 من أكتوبر تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وبإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية

انطلاق فعاليات مهرجان المشي بجامعة أسيوط احتفالاً بانتصارات أكتوبر

أوضح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط إن جامعة أسيوط تنظم عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر في إطار حرص الجامعة على إعلاء روح الولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم حيث تجسد انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة نموذجًا حياً لإصرار وعزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة على تحدي الصعاب وتحويل الانكسار إلى انتصار في ملحمة عسكرية وشعبية ستظل عالقة فى أذهان ووجدان الأجيال القادمة وشاهدة على عزة وصلابة معدن هذا الوطن الغالب

يشارك في المهرجان الرياضي حوالي 700 طالب وطالبة بمختلف الكليات إلى جانب مشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وتنطلق مسيرة المشي من أمام الأستاد الرياضي مروراً بشارع كلية التربية وكلية الطب والعودة من أمام كلية الحاسبات والمعلومات والهندسة والتجارة وصولاً إلى نقطة النهاية بالأستاذ الرياضي أمام المقصورة الرئيسية

يأتي مهرجان المشي بجامعة أسيوط بتنظيم الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وإيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضي ومحمد محمود مصطفى ومحمد يس شحاتة مسؤولي المهرجان