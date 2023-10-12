إيران تُجدد تضامنها الكامل مع فلسطين في حربها ضد الاحتلال

تلقى أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة، اتصالًا هاتفيًا من مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية "علي أكبر ولايتي"، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الخميس.

وأكد ولايتي عبر الاتصال دعم القيادة الإيرانية والشعب الإيراني للشعب الفلسطيني وقضيته ومظلوميته، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وحقوقه، وفق ما ذكرت وكالة "مهر".

من جهته، أطلع النخالة ولايتي على "مجريات العدوان الصهيوني الذي تشنه حكومة صهيونية يقودها نازيون جدد، متعطشون للدماء وسفك دماء الأطفال وارتكاب جرائم إبادة جماعية"، معبرا "عن شكر الشعب الفلسطيني للجمهورية الإسلامية في إيران ومقدرا مواقفها في نصرة الشعب الفلسطيني"، وفق "مهر".

وقد دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.

فيما أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم الخميس، قصف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين ومستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية.

إيران تُؤكد: ندعم الهجوم الفلسطيني على إسرائيل

علّقت "إيران"، على عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المُقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت.

وأعلن مستشار القائد الأعلى الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، دعم طهران للعملیة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأضاف "وصفي"، أن "طهران ستقف إلی جانب المجاهدين الفلسطينيين حتی تحریر فلسطین والقدس الشريف"، مؤكدًا ثقته أن جبهة المقاومة تدعمها كذلك.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من السبت، عن تعزيز قواته في جبهته الشمالية على الحدود اللبنانية.