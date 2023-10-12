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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عرض يحاكي انتصارات أكتوبر.. ساعة النصر بتوقيت جيش أم الدنيا (فيديو)

ساعة النصر
ساعة النصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر أثناء حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

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وخلال العرض تم عرض يحاكي انتصارات أكتوبر، إذ تم عرض ساعة النصر بتوقيت الجيش المصري.

 

السيسي يصل الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 

 

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

 

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

 

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه  التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

 

انطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

 

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

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