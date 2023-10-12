حملة مواطن تشيد بأكبر تجمع نسائي في إنجلترا لدعم الانتخابات الرئاسية بمصر

تحت قيادة حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" قامت سيدات مصر المشتغلات بالعمل العام المصري بإنجلترا بإنشاء أكبر تجمع في تاريخ العمل العام النسوي في إنجلترا وذلك لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج أن الحملة على تواصل مستمر مع القيادات المصرية النسوية في إنجلترا وذلك لتنسيق العمل فيما بينها مرة والتنسيق بينها وبين الحملة على مستوى دول العالم مرة أخرى.

وأضاف مطر أننا في حملة مواطن لدعم مصر سعداء للغاية بهذا التجاوب متقطع الذي تبديه سيدات مصر بالخارج لدعم الوطن في هذه الانتخابات الهامة والتي تعتبر مفصلية في عمر الوطن، والتي تأتي في مرحلة خطيرة تحتاج إلى قائد محنك.



وأكد منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن الباب سيظل مفتوحا أمام جميع سيدات مصر الوطنيات والداعمات للوطن في الانتخابات الرئاسي المقبلة لينضموا إلى هذه المجموعة المتميزة.

والتي تتكون من:_

مرڤت خليل

مني عبد اللطيف

نهي عتمان

نانسي فرج

عزيزه هلال

سوسن مهدي

دينا نور

خديجه علي

هاله شلبي

هاله يوسف

هند احمد

امل مصطفي

امل شناوي

ياسمين خليل

نور درويش

اكرام رشدي

چيهان الحسيني

مني الشافعي

امنيه محمد

ايمان وليد

نرمين محمد

راجيه راضي

رانيا جمال

ساره محمود

دينا صقر

دينا محمد

شيماء احمد

اسماء محمود

ايه اسامه

اميره داوود

هدير الحداد

داليا داوود

ناديه محمد

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.