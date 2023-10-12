الشرطة الفرنسية تمنع تجمعات تضامنية داعمة للفلسطينيين

أعلنت "وزارة الداخلية الفرنسية"، حظر تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الأمن الداخلي.

وفي وقت سابق، اعتبرت السفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، أن إسرائيل تنفذ "إبادة جماعية بحق مليوني فلسطيني"، عبر قصفها المستمر على قطاع غزة المحاصر، وهذا ليس بجديد عليها، ولكن في تلك المرة يعد هذا العمل هو الأكثر وحشية.

وذكرت السفيرة الفلسطينية، أنه لا يوجد معدلين في إسرائيل، وجميعهم توحدوا في حكومة حرب لإبادة غزة، وأصبح الأمر داخل غزة كارثة إنسانية ستكون الأكبر في العالم، وهو ما يستدعي تدخل إنساني عاجل.

وعن الموقف الدولي قالت: "الموقف الدولي خذل الشعب الفلسطيني، وخصوصا أوروبا وأمريكا الذين أعطوا الضوء الأخضر لتلك الجريمة، ونحن نقول لأوروبا التي تتحدث عن الديمقراطية، أن الشعب الفلسطيني هم بشر أيضا، وما يتم معهم جرائم ضد الإنسانية، وأن ممارسات الاحتلال عبر سنوات الاحتلال المستمر منذ 75 عاما، كانت ومازلت جرائم كبرى بحق شعبنا، ويجب أن تكون مقاييس الإنسانية واحدة، وليست انتقائية".

وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة قطر بسبب طوفان الأقصى

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، التوجه غدًا الجمعة إلى "قطر" في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط بشأن الأزمة التي اندلعت يوم السبت الماضي، بعدما أطلقت المُقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

ويعتزم "بلينكن" مناقشة الجهود القطرية الأمريكية للوساطة وللإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى تل أبيب والتقى عدد من المسئولين الإسرائيليين، مُعلنًا دعمه الواضح للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السبت الماضي.