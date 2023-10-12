إعلام الجامعة العربية المفتوحة تحصد جائزتين في مسابقات الإبداع

حصدت كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة بمصر جائزتين، من جوائز النسخة الثالثة لمسابقة "الإبداع الإعلامي" لمشروعات التخرج لطلاب كليات الإعلام، والتي تنظمها "مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي"، وأعلنت نتائجها أمس (الأربعاء)، وشارك فيها (98) جامعة وكلية وكيانا تعليميا في مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية.



ومن بين (496) مشروعا تنافست في الفروع المختلفة للمسابقة هذا العام، فاز طلاب كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بالمركز الأول في المسابقة العربية، مناصفة مع جامعة "طيبة" في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، في فئة "الصحافة الإلكترونية" عن مشروع تخرج بعنوان "المُناخ ببساطة"، وهو منصة إلكترونية متخصصة في قضايا البيئة والتغير المناخي، تستهدف نشر الوعي بتلك القضايا عبر تبسيطها، ومحاولة تقديمها في قوالب مشوقة وجذابة وتفاعلية، بما يمكن القراء من الفهم الجيد لها، وعبر الاعتماد علي تقنيات السرد البصري في رواية القصص الصحفية المصورة، باستخدام ملفات الكروس ميديا والإنفوجراف والفيديو جراف، وغيرها من الفنون الإعلامية الحديثة الهادفة لتبسيط القصة وروايتها بأسلوب مشوق للقارئ. والمشروع أشرف على تنفيذه الدكتور خالد زكي، الأستاذ المساعد بالكلية.



كما فازت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، بالمركز الثاني في فئة "العلاقات العامة والإعلان" من المسابقة الإفريقية، مناصفة مع كلية الإعلام بجامعة "كيب تاون" في جنوب إفريقيا، وذلك عن حملة تسويق اجتماعي لمواجهة مرض الاكتئاب النفسي، بعنوان "أبدأ بنفسك.. وخليك قد التحدي"، وأشرفت على تنفيذه الدكتورة إيمان أسامة، المدرس بالكلية.



وتعليقا على حصد الجائزتين، أكد الأستاذ الدكتور محمود أبوالنصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة في مصر، أن من أهم الأهداف التي تركز عليها الجامعة هو دعم أنشطة الطلاب، ومشروعاتهم في مختلف التخصصات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والكوادر التي تؤدي إلى خلق جيل جديد يتخذ من الإبداع والتميز هدفا، وبما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية.



من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة نرمين خضر، عميدة كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة في مصر، والعميد المركزي لكليات الإعلام بالجامعة، عن سعادتها البالغة بالجائزتين، مؤكدة أن مثل تلك الجوائز تعبر بوضوح عن المستوى المميز الذي وصل إليه طلاب كلية الإعلام بالجامعة في مشروعات التخرج التي ينفذوها، سواء تحت إشراف هيئة التدريس بالكلية.. أو الخبراء المنتدبين المميزين الذين تستعين بهم في تدريب طلابها طوال سنوات الدراسة.