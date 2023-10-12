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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عرض مجسم لـ السادات خلال احتفالية الكليات العسكرية (شاهد)

عرض مجسم لـ السادات
عرض مجسم لـ السادات خلال احتفالية الكليات العسكرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر أثناء حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

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السيسي يشهد عرضًا لقوات الصاعقة في حفل تخرج الكليات العسكرية (شاهد)

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السيسي يشهد عرضًا للفروسية بحفل الأكاديمية العسكرية (فيديو)

وشهد السيسي تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، حيث عرض مجسم للرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام خلال العرض العسكري.

 

السيسي يصل الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 

 

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

 

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه  التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

 

انطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

 

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

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