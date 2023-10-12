ختام فعاليات ورشة عمل "الوصول للطاقة المستدامة والعمل المناخي" بالبحر الأحمر

اختتمت منذ قليل فعاليات ورشة العمل التي عقدت على مدار يومى ١١ و١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ بإحدى الفنادق السياحية بالغردقة، تحت عنوان “خطط الوصول للطاقه المستدامة والعمل المناخي”، بمشاركة الدكتور نجيب أمين، رئيس فريق العمل لمشروع "كليما ميد" من أجل المناخ في جنوب المتوسط، وأسامة القعسماني خبير أول دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية بمنطقة المشرق، وبول تابت خبير غير رئيسى في تحضير خطط عمل الطاقة المستدامة والمناخ بمنطقة المشرق، بحضور اللواء ايهاب شنن مدير الإدارة العامة لشئون البيئة ولفيف من مديري إدارات الديوان العام ومجالس المدن.

وتضمنت أعمال الورشة اليوم عرض تفصيلي لخطط الطاقة والمناخ والمناقشة حول المشروعات الخضراء والطاقة المستدامة والمناخية ذات الأولوية في المحافظة. تم أيضًا عرض دليل إعداد خطط عمل الطاقة والمناخ ومناقشة سبل تدريب فريق العمل على استخدامها وكيفية حساب انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري وتقييم مخاطر التغيير المناخي.

وناقشت الورشة كيفية تنسيق العمل المناخي في مصر ومواءمة المبادرات المحلية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وقدمت الورشة دليل تمويل مشاريع المناخ والطاقة، مع مناقشة سبل تدريب فريق العمل على استخدامه وتطبيقه على المدى البعيد. ودور البنوك المحلية والوزارات المعنية والتمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي والعوامل المؤدية إلى تمويل أكثر فاعلية مثل الهيكل التنظيمي المؤسسي والإطار الاستراتيجي والقانوني وغيرها.

وانتهت الورشة إلى توصيات عدة أبرزها تكوين لجنة تنسيقية دائمة لاختيار المشروعات وإعداد الدراسات الجدوى واختيار الكوادر البشرية ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجهات المركزية وتنميه قدرات مجموعات العمل لتشكيل فكر جديد ووضعه في الإطار القانوني لتعزيز السياسة المناخية والاستثمار في هذا المجال.

وشهدت فعاليات ورشة العمل اشادة بالجهود التنظيمية داخل المحافظة وتطلع فكر القيادات نحو مشاريع تخدم البيئة وتحد من الانبعاثات الضارة آملين الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات بصفة مستمرة لنشر الوعي البيئي والحفاظ على المناخ وتعزيز قنوات الاتصال بين القائمين على هذه المشروعات والمواطنين وذلك انطلاقا من دور محافظة البحر الأحمر الرائد في مجال المحافظة على البيئة البحرية والحد من استخدام البلاستيك وفي إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالبعد البيئي والحفاظ على المناخ بصفه عامة.