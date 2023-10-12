بعد عودة نادال.. معلومات وإنجازات لا تعرفها عن أسطورة التنس

يشارك الإسباني رافائيل نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فترة غياب عن المنافسات بعد إصابته في أعلى الفخذ في مباراته بالدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة الماضية.

وأعلن صاحب الـ 37 عاما عن مشاركته بالبطولة المقرر لها يناير المقبل يناير المقبل وعودته الى المنافسات مرة أخرى.

معلومات لا تعرفها عن الإسباني رافائيل نادال

نادال

ـ استطاع الاسباني نادال الحصول على ألقاب أكثر من ألكاراز، بلقبين في البطولات الأربع الكبرى.

ـ وتمكن من حصد 6 بطولات بمنافسات الماسترز للألف نقطة، وانتصر مرتين في رولان غاروس مقارنة بالثلاثي الكبار (نوفاك ديوكوفيتش، ورافائيل نادال والمعتزل روجر فيدرر).

ـ حقق النجم الإسباني رافاييل نادال اللقب رقم 14 في بطولة رولان جاروس، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ـ فاز أسطورة الملاعب الترابية ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس و تحطيم كل الارقام القياسية بوصوله للقب الرابع والعشرين في البطولات الاربع العظمي ( الجراند سلام ) وهي بطولات ويمبلدون و رولان جاروس و بطولة أستراليا وبطولة الولايات المتحدة متفوقا على الأسطورة الأسباني نادال صاحب ٢٢ بطولة جراند سلام .

ألقاب نادال في بطولات جراند سلام..

ـ بطولة فرنسا المفتوحة ١٤ لقب.

ـ بطولة أستراليا المفتوحة لقبين.

ـ بطولة إنجلترا المفتوحة لقبين.

ـ بطولة أمريكا المفتوحة أربعة ألقاب.

وأصبح نادال صاحب ال٣٦ عام بهذا التتويج اكبر لاعب سنا يتمكن من التتويج بلقب البطولة في باريس.

وعلى الجانب الأخر،،،

تقدم بوابة الوفد أبرز الأرقام التاريخية للبطولات الاربع والعشرين التي احرزها نوفاك ديكوفيتش :

ـ حصل على بطولة أستراليا المفتوحة أعوام ( ٢٠٠٨ ـ ٢٠١١ ـ ٢٠١٢ ـ ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥ـ ٢٠١٦ ـ ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٣ ).

ـ فاز ببطولة ويمبلدون أعوام ٢٠١١ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٤ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢).

ـ و حقق لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أعوام( 2011 )

ـ وحصل على لقب بطولة امريكا المفتوحة اعوام( ٢٠١٥ ، ٢٠١٨ ، ٢٠٢٣)

ـ وتوج ببطولة فرنسا المفتوحة ( رولان جاروس ) أعوام ( ٢٠١٦ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٣ )

موعد بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

وستنطلق النسخة المقبلة من أستراليا المفتوحة في 14 يناير المقبل وستستمر 15 يوما، بإضافة يوم مقارنة بالنسخ الماضية لتجنب زيادة حمل المباريات على اللاعبين، وهو التغيير الذي تعتبره البطولة "تاريخيا".