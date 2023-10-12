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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحث الاستعداد لموسم زراعة القمح بالشرقية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، زار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة محافظة الشرقية، وذلك لمتابعة الاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية.

الممارسات الزراعية السليمة

عقد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات اجتماعا مع المزارعين في الشرقية، حيث قدم لهم شرحا عن الممارسات الزراعية السليمة وكيفية التجهيز لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية، كما شدد على ضرورة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح.

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كما تفقدت اللجنة منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومنع الحرق، وذلك حفاظا على البيئة. كما تفقدت منظومة حوكمة الأسمدة ومدى توافرها في الجمعيات استعدادا للموسم الشتوي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة بالاستعداد لموسم زراعة القمح وتوفير التقاوي والإرشاد الزراعي للمزارعين ومنع حرق قش الأرز.

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