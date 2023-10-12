بحث الاستعداد لموسم زراعة القمح بالشرقية

تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، زار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة محافظة الشرقية، وذلك لمتابعة الاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية.

الممارسات الزراعية السليمة

عقد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات اجتماعا مع المزارعين في الشرقية، حيث قدم لهم شرحا عن الممارسات الزراعية السليمة وكيفية التجهيز لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية، كما شدد على ضرورة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح.

كما تفقدت اللجنة منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومنع الحرق، وذلك حفاظا على البيئة. كما تفقدت منظومة حوكمة الأسمدة ومدى توافرها في الجمعيات استعدادا للموسم الشتوي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة بالاستعداد لموسم زراعة القمح وتوفير التقاوي والإرشاد الزراعي للمزارعين ومنع حرق قش الأرز.