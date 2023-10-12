إيلون ماسك في ورطة.. السر حماس

أصدر الاتحاد الأوروبي تحذيرًا إلى إيلون ماسك بشأن المعلومات المضللة المزعومة حول هجوم حماس على إسرائيل، بما في ذلك الأخبار الكاذبة و"الصور القديمة المعاد توظيفها"، على موقع X، الذي كان يُعرف سابقًا باسم تويتر.

تصل الرسالة بعد أقل من شهرين من دخول القوانين الجديدة الشاملة التي تنظم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بموجب قانون الخدمات الرقمية.

تحذير شديد اللهجة لإيلون ماسك



إذا لم يمتثل Musk، مالك X، فقد يواجه غرامة قدرها 6% من إيراداته من X أو انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في الاتحاد الأوروبي.

كتب تييري بريتون، المفوض المسؤول عن هذا الفعل، إلى إيلون ماسك يحثه على ضمان "استجابة سريعة ودقيقة وكاملة" لطلب الاتصال باليوروبول، وكالة إنفاذ الشرطة في الاتحاد الأوروبي، و"وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة" داخل الاتحاد الأوروبي. الـ 24 ساعة القادمة.

وذكّر بريتون ماسك بأنه بحاجة إلى "إجراءات تخفيف متناسبة وفعالة لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها الأمن العام والخطاب المدني الناجم عن المعلومات المضللة".

في أعقاب الهجمات التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، لدينا مؤشرات على أن منصتكم تستخدم لنشر محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة في الاتحاد الأوروبي”، كتب بريتون.

تقوم وسائل الإعلام العامة ومنظمات المجتمع المدني بالإبلاغ على نطاق واسع عن حالات الصور والحقائق المزيفة والمتلاعب بها والتي يتم تداولها على منصتك في الاتحاد الأوروبي، مثل الصور القديمة المعاد توظيفها للنزاعات المسلحة غير ذات الصلة أو اللقطات العسكرية التي نشأت بالفعل من ألعاب الفيديو. وقال: "يبدو أن هذه معلومات كاذبة أو مضللة بشكل واضح".

قال بريتون: "دعني أذكرك بأن قانون الخدمات الرقمية يحدد التزامات دقيقة للغاية فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى"، مضيفًا أن التغييرات في سياسات المصلحة العامة لشركة X أثارت تساؤلات حول امتثاله للقواعد الجديدة.

استقال ماسك من قواعد الممارسة الطوعية التي وضعها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام لتمكين شركات التواصل الاجتماعي من وضع أنظمة للامتثال للقوانين الجديدة. تشارك Facebook وGoogle وTikTok وشركات أخرى في مدونة الممارسات وتقوم بإزالة المعلومات المضللة بموجب القواعد الجديدة.

ورد على بريتون على X قائلاً: "من فضلك قم بإدراج الانتهاكات التي تلمح إليها في X، حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها".

وفي إشارة إلى متطلبات القانون التي تقضي بأن تنظم المنصات المحتوى الخاص بها بموجب القوانين الجديدة، أجاب بريتون: "الأمر متروك لك لإثبات أنك تسير على ما يرام".

قال بريتون في خطابه شديد اللهجة لـ " ماسك ": "أولًا، عليك أن تكون شفافًا وواضحًا للغاية بشأن المحتوى المسموح به بموجب شروطك وأن تطبق سياساتك الخاصة بشكل متسق وجدي. وهذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمحتوى العنيف والإرهابي الذي يبدو أنه يتم تداوله على منصتك. أحدث التغييرات التي أجريتها في سياسات المصلحة العامة والتي حدثت بين عشية وضحاها تركت العديد من المستخدمين الأوروبيين غير متأكدين.

"ثانيًا، عندما تتلقى إشعارات بشأن محتوى غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون مجتهدًا وموضوعيًا في الوقت المناسب في اتخاذ الإجراءات وإزالة المحتوى ذي الصلة عند الضرورة. لدينا، من مصادر مؤهلة، تقارير حول محتوى يحتمل أن يكون غير قانوني يتم تداوله على خدمتكم على الرغم من إشارات السلطات المختصة.

وبموجب القوانين الجديدة، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرد على الشكاوى المتعلقة بالمحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة. يمكنهم الاعتراض على شكاوى المستخدمين، ولكن هناك عملية استئناف للمستهلكين.

هناك مخاوف في بروكسل من عدم استجابة تويتر خلال 24 ساعة للشكاوى المتعلقة بالمعلومات المضللة أو المحتوى غير القانوني الآخر مثل خطاب الكراهية خلال الوقت المطلوب.

طلب بريتون من ماسك "التأكد بشكل عاجل من فعالية أنظمتك" وتقديم تقرير على الفور إلى الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات الأزمة التي اتخذها.

وأضاف بريتون: "نظرًا للحاجة الملحة، أتوقع أيضًا أن تكونوا على اتصال بسلطات إنفاذ القانون ذات الصلة ويوروبول، وأن تتأكدوا من الاستجابة السريعة لطلباتهم".

في إحاطاته الإعلامية للضغط على قانون الخدمات الرقمية، أوضح الاتحاد الأوروبي أن أولئك الذين لا يشاركون في مدونة الممارسات الطوعية لن يكونوا مؤهلين للمجادلة بشأن العوامل "المخففة" إذا يتعلق الأمر بالإجراءات العقابية المتخذة في بروكسل.

قال بريتون لـ " ماسك ": "سندرج إجابتك في ملف التقييم الخاص بنا بشأن امتثالك لقانون بدل الإقامة اليومي. أذكركم أنه بعد فتح تحقيق محتمل والتوصل إلى عدم امتثال، يمكن فرض عقوبات”.

خضع X للتدقيق في الأيام القليلة الماضية بعد أن أثيرت مخاوف بشأن المنشورات المزيفة وتوصية إيلون موسك بتغطية الحرب من الحسابات التي قدمت ادعاءات كاذبة أو تعليقات معادية للسامية.